J'suis un p'tit Beur' Mais sois tranquille J'viendrais pas voler ton argent Rappelle tes chiens Ouvre tes grilles Tu vois bien que j'suis qu'un enfant J'suis un p'tit Beur' Comme disent les autres Ça veut pas dire qu'suis un voyou Faut pas croire qu'c'est toujours d'ma faute Quand quelque part y a un sale coup Faudrait p'tet que j'rentre chez moi Mais manque de bol j'suis né ici Entre Clichy et Levallois Y a pleins de p'tits Beurs qui s'ennuient

