La nouvelle manette XBOX One, Combat Tech s'offre un unboxing.Maintenant, il faut sortir des jeux MicrosoftJ'aime bien les manettes One que je trouve 1000x plus belles que les manettes PS4.Cette manette est disponible en préco pour 64.99€Elle sera disponible le 2 AvrilJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Manette sans fil pour Xbox One - édition spécial: Combat Tech 64.99€ Taro Yoko: de Drakengard à Nier 19.99€ Dark Souls III: Design Works 42.81€