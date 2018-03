Hello les gamers,Aujourd'hui il est temps pour moi d'entrer dans l'ère de réalité virtuelle et pas qu'en miniature hein...., je voulais faire ce pas sur le PC et je n'ai pas hésité longtemps, vu le prix et mon espace de jeu, je me suis tourné vers l'Oculus Rift.Les premiers pas sont très marquants, concluants et en effet j'ai aussi fait l'expérience du Motion Sickness, je pense que les jeux de courses du style Dirt Rally et les Roller Coaster ne sont pas fait pour moi et je vous en parle. Par contre tous les autres jeux, je n'ai rien ressenti et quelle immersion !Première vidéo donc en VR et je vous propose que l'on refasse ensemble la première démo de l'appareil, l'Oculus Premier Contact où l'on joue un peu avec un robot et cela permet bien d'intégrer les possibilités des Touchs.Alors avez-vous craqué vous aussi pour la VR, êtes-vous séduit ? Dîtes le moi !