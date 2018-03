Game Over!

J'ai terminé le petitet c'est une bonne surprise du Gamepass.Générique mais mignon, coloré, en 4K sur X, varié dans son gameplay avec des phases en 2D façon Donkey Kong Country et d'autres plus classiques comme Mario 3D World avec des minis jeux pour agrémenter le tout, le petit renard fait plaisir à voir dans l'univers XBOX.Seul problème, sa caméra complètement aux fraises, responsable de beaucoup de chutes ce qui sera frustrant pour les jeunes joueurs pendant que les vieux briscards traverseront le jeux sans soucis (et relativement rapidement, le jeu étant assez court.)Bref j'ai bien apprécié le run et il m'a donné envie de voir le retour de Conker, l'écureuil Badass, dans une aventure de plus grande envergure avec les possibilités de la X.