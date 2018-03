Voici des Rumeurs autour de la Nintendo Switch :On sait déjà qu'on en apprendra plus sur le jeu Mario Tennis Aces, mais il semblerait qu'on ait aussi ces détails :- Fire Emblem Switch serait montré pendant la présentation. Le jeu sortirait durant l'été 2018, et le thème du jeu tournerait autour de soldats décédés.- Le jeu Ever Oasis Sagas, remake Nintendo Switch d'Ever Oasis sorti sur 3DS, serait annoncé par Grezzo. Le jeu Ever Oasis Sagas tournerait sur Unreal Engine et inclurait six nouveaux personnages et de nouvelles zones à combattre et à explorer.- Un nouveau trailer du jeu Travis Strikes Again sera diffusée lors du Nintendo Direct, mais aucune date de sortie ne serait annoncée.- De nouveaux DLC payants pour le jeu Super Mario Odyssey seraient prévus dans les prochains mois, le premier avec un Manoir de Luigi le 25 Avril, avec 43 nouvelles étoiles (ou lunes) à trouver.- Le 23 Mars, Tortank, Mew et Celebi, des DLC payants pour le jeu Pokkén Tournament DX seraient commercialisés, et un mystérieux Pokémon inconnu serait teasé....Source : https://nintendosoup.com/rumor-fire-emblem-switch-ever-oasis-sagas-super-mario-odyssey-dlc-announced-tomorrow/