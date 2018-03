D'après les analystes de chez IHS Markit, Nintendo serait sur le point de dépasser Microsoft dans le secteur du jeu vidéo dès cette année (et donc vous l'aurez compris prendre la "2e place du classement des constructeurs").Cette analyse se base notamment sur les bénéfices de 2017, où le total des gens qui ont investi dans des produits "Nintendo" a atteint les 7 milliards, contre 10 milliards en produit "Xbox". Cela est du notamment à la Nintendo Switch qui a pulvérisé la durée de vie de la Wii U, mais aussi à des extra comme la SNES Classic et la Nintendo 3DS qui continue de se vendre.En 2018, IHS Markit prévoit un total de 11 milliard de dépense en produits "Nintendo", contre 9 milliard pour Microsoft et sa division Xbox.Si ce dépassement est attendu, faut rappeler que les consoles Xbox One et PlayStation 4 arrivent sur leur fin de cycle et que malgré une chute d'intérêt Sony avec sa marque PlayStation est plus que certain de conserver leur position de leader sur le marché des jeux vidéo jusqu'à l'arrivé de la "PlayStation 5".2018 ne vient que de commencer. On ne connait pas vraiment le programme de Nintendo ni de Microsoft. Nintendo est dans une dynamique entrainante depuis le lancement de sa dernière console et Microsoft en plein renouveau de politique (avec le Xbox Game Pass incluant désormais les prochains titres first-party day-one).Mais le grand gagnant reste le secteur du jeu vidéo en lui-même, car plus généralement IHS Markit déclare également que le marché du jeu vidéo est au plus fort depuis ces 6 dernières années.