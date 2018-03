Voici une Information autour de la Xbox One :L'année dernière, le jeu Dragon Ball FighterZ avait été annoncé durant la Conférence Microsoft. Phil Spencer laisse entendre que Microsoft compte également en annoncer cette année et confirme que les éditeurs japonais apprécient dévoiler leur jeu chez le constructeur américain. Reste à savoir quel jeu d'un éditeur japonais pourra y être dévoilé...Source : https://www.true-gaming.net/home/363681/

posted the 03/07/2018 at 04:33 PM by link49