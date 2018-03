A quand une emphase sur l'amélioration dedans les JV ?On (je grossis le trait volontairement) a trop souvent tendance à juger l'aspect technique d'un jeu vidéo en se basant surtout sur le plan purement visuel.Outre la physique,des différents éléments des jeux vidéos, joue également un rôle prépondérant dans l'immersion et l'amusement que peut procurer un soft.Ces dernières années, l'évolution technique a été menée par des entreprises qui mettent à disposition des outils de développement pour tous comme Epic Games ou Crytek par exemple.Cependant il ne sont pas seuls, des studios affiliés à un constructeur, ont aussi pu développer leur propre moteur, à l'image de Naughty Dog ou de 343 Industries.En fait, ces avancées technologiques ont permis (entre autre) de se rapprocher de ce que souhaite créer les développeurs et de rendre les univers créés par ces artistes de plus en plus crédibles aux yeux des joueurs.Cela dit, je n'ai pas l'impression (arrêtez-moi si je me trompe) que cette progression technique ait bénéficié à toutes les facettes d'un jeu, et notamment à l'intelligence artificielle.C'est pourquoi, je m'interroge et j'aimerais savoir si cette (relative?) stagnation de l'IA des jeux vidéos est uniquement dépendante de l'amélioration des moteurs techniques et de la puissance des machines et/ou est-ce que c'est plutôt du fait de la volonté des studios de développement ?Pour conclure, je vous partage (encore, oui je sais...) une analyse (sous-titrée en français) dequi traite de ce sujet.Bon visionnage