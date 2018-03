Tout est dans le titre, venez faire part de vos prédictions concernant le prochain Direct qui sera diffusé demain à 23H !Pour ma part, tout de que j'attends du Direct sont :- Enfin une annonce pour Pikmin 4- Une explication plus détaillée du service en ligne payant de la Switch- Des dates de sorties, surtout pour Octopath Traveler et peut-être Bayonetta 3, voire Metroid Prime 4.- L'arrivée de la Console Virtuelle- Pourquoi pas un nouveau party-game genre Warioware ou Switch Party- Des jeux entièrement nouveaux pour la Switch, et pas simplement des portages.- et soyons fou, Fortnite pour la Switch ?Voilà ma liste de prédictions, en tout cas j'essaie de ne pas trop fantasmer pour éviter d'être déçu mais déjà pour l'annonce tant espéré du Direct de mars j'en sautille de partout ! Je suis totalement conscient que Nintendo garde l'artillerie lourde pour l'E3, mais qui sait on peut s'attendre à tout avec eux !Eh ben, comme le titre l'indique, il n'y a plus qu'à faire part de vos prédictions. Qu'est-ce qui vous tarde de découvrir dans ce Direct ?