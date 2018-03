Disponible sur PC, Mac et Xbox One depuis mai 2017, EVERSPACE paraîtra le 29 mai prochain sur PlayStation 4. À cette occasion le titre va bénéficier d'un patch pour la PS4 Pro, mais également pour la Xbox One X.



Les deux consoles de salon survitaminées tireront donc parti de toutes leurs capacités pour faire fonctionner le shooter spatial au mieux, et le studio ROCKFISH Games (décidément adepte des majuscules) a détaillé les améliorations qui sont au programme. L'entreprise a indiqué à Wccftech que la Xbox One X devrait recevoir dans les semaines à venir une mise à jour, permettant de lancer EVERSPACE en 4K native / 30 FPS, ou bien en 1080p native (au lieu de 83% de cela sur une console standard) / 60 FPS avec des améliorations en termes de détails, d'ombres, d'effets.



Quant à la PS4 Pro, elle accueillera elle aussi, à une date non précisée, son propre patch. Le titre pourra alors passer en 4K upscalée façon checkerboard rendering, ou rester en 1080p tout en affichant là aussi des détails visuels supplémentaires. Le support du PSVR n'est quant à lui pas au programme.