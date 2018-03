98% des joueurs ont acclamé le fait d'avoir 3 personnages principaux pour le mode solo et de pouvoir switcher vers celui qu'on souhaite.



Perso je n'accroche pas à ce concept et ça a détruit mon expérience de jeu.



Je m'explique : Quand je joue à un jeu vidéo j'aime bien m’imprégner dans la peau du personnage que je dirige. Et le fait de passer à un autre me sort complètement du jeu. Parce que il me faudra un certains temps pour me déconnecter du personnage précédent.



En plus l'histoire principale du jeu fait trop série B par moment , ou celle de gta IV était beaucoup plus sombre et mature.



Bref mon expérience de jeu fut très mitigée sur ce gta, pourtant j'ai vraiment adoré les précédents. Et j'ai un peu peur qu'ils utilisent ce concept de plusieurs perso sur Red dead redemption 2 qui est ma plus grosse attente cette année.