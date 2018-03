Tests

YS 8 : Lacrimosa of Dana

Ma saga favorite est de retour... Alors qu'en est-il? Meilleur Ys ever...?Le scenar :Alors que Adol et Dogi voyagent vers de nouvelles contrées à bord d'un navire nommé Lombardia, ils échouent sur une île après que le Lombardia ait coulé suite à un "incident".Sur cette île a priori déserte, Adol et les naufragés du Lombardia vont devoir s'entraider pour survivre assez longtemps pour trouver un moyen de quitter l'île sains et saufs.Je m'arrêterai là pour ne pas spoil.Alors, le scenar, sans être innovant, est agréable et facile à suivre. Les discussions entre PNJ ne sont pas gnangnan ni barbantes.Le blabla est souvent assez concis, ce qui est une bonne chose car quand pas intéressant, on fini par passer les dialogues sans même les lire. Heureusement, ce n'est pas le cas ici.Petit détail... on a souvent des choix de dialogues à faire mais ceux-ci n'ont aucune incidence sur le déroulement de l'histoire.Quand on choisi le "mauvais" dialogue, un PNJ nous reprend et décide de la marche à suivre.Gameplay :De ce côté là, on continue avec la même formule des derniers en date.Donc, les ennemis se constituent de 4 types différents (mou, dur, volant, neutre) et selon le type que l'on affronte, on préférera jouer avec tel ou tel personnage.Ex : Un ennemis à carapace ne subira que peu de dégâts si l'arme utilisée n'est pas de type lourde.On doit donc souvent changer le héro actif selon l'adversaire pour pouvoir le vaincre efficacement.Que dire à part que ça fonctionne. Le jeu est très jouable est assez nerveux.Ça répond doigt et à l’œil, les esquives sont assez facile à réaliser, on s'amuse vraiment lors des combats.Juste un petit détail, certains projectiles ennemis traversent les murs et autres obstacles, bon... faut bien trouver quelques défauts. (je crois que c'est le seul en plus)OST :Du bon, du très bon de chez très bon.Les musiques de Ys8 font honneur à la saga. L'OST fait un quasi sans faute.Les morceaux ne sont pas forcément épiques mais ils sont bien rythmés et nous mettent tout de suite dans l'action.Une OST rafraichissante.Petit bémol, les pistes audio ne sortent qu'en stéréo. Pour un jeu sorti en 2017 sur PS4... C'est pas top quand même, surtout pour ceux qui ont un 5.1 et que le jeu possède une super OST.Réalisation :Côté graphismes, le jeu est assez plaisant même si on se rend bien compte qu'il ne s'agit pas d'une réalisation PS4.Certaines mods et textures sont limite pour une PS4.Mais les décors sont assez variés, riches et colorés et on oublie vite sur l'aspect technique.Les animations en revanche, sont un peu trop mécaniques... mais ça fonctionne.Côté durée de vie, le jeu est long. Selon la difficulté, le jeu prendra au moins 60heures.Il m'a fallu 95heures pour finir le jeu en Nightmare et un total de 105heures pour platiner le jeu.En résumé,Il s'agit du meilleur Ys après Ys Vanished Omen (ou le remake PSP). (avis perso)La prise en main est directe, l'OST superbe et un contenu plus riche que pour n'importe quel autre jeu de la série.Si vous êtes fan de la série ou simplement que vous aimez les actionRPG, je ne peux que vous conseiller ce jeu.+ OST rafraichissante+ Gameplay solide+ Bonne durée de vie- Ost en Stéréo.../10Prochain jeu :