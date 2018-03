Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Selon le membre à qui l'on doit la rumeur de la sortie du jeu Diablo III sur Nintendo Switch, qui semble se confirmer selon les dires d'Eurogamer, Nintendo tiendrait un Nintendo Direct le 8 mars prochain. Plus qu'à patienter, car si cela se confirme, Nintendo devrait l'annoncer officiellement demain...Source : https://twitter.com/Marcus_Sellars/status/971091812441100288

Like

Who likes this ?

posted the 03/06/2018 at 09:16 PM by link49