Salut à tous gamekyote ! Voila je partage un compte psn avec un pote qui fait de même. Quand je veux jouer un jeu sur son compte je le met en principal sur ma ps4. Quand il veut jouer un jeu sur mon compte il me met en principal sur sa console. Je voudrais savoir si il y a des risques de ban ou pas ?

posted the 03/06/2018 at 06:27 PM by bloodycrow