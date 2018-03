Mon petit cadeau pour 2018 la LG OLED 55B7 pour 1499 euro. Elle est super belle, une image parfaite pour les films et series.Evidemment maintenant je regarde du coté de la xbox one X mais je vais devoir être stratége si je veux pas divorcer lol.En tous cas pour les fans de films et series, une TV assez extraordinaire. J'ai été surpris par la bonne qualité alors que j'ai encore que la xbox one fat, je vous tiens au courant lorsque j'aurais la X.Ha oui merci pour vos conseils d'achat