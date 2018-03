C'est en effet lors d'une interview de famitsu que la question a été abordé.En effet, pour les 10ans de la série , ils voudront faire quelque chose de grandiose. Du coup, ils estiment qu'un nouveau opus pourrait être le bienvenue.En tout cas Yoko Taro a déjà proposé le prochain jeu au producteur Yosuke Saito.Ils ont parlé aussi du succès du jeu et ils étaient heureux que le jeu a dépassé deux millions. Chose qu'ils n'avaient pas envisagé et ils remercient aussi les fans du 1er Nier car c'est grâce à eux qu'un second opus est sortie.Sinon , il y'a un secret dans Nier automata que personne n'a découvert , une fonction raté avec la caméra en appuyant R3+DPAD en modifiant la distance de la caméra sans passer par les menus. Ils expliquent qu'ils l'ont laissé juste parce que c'était bizarre et que ça collait bien à la série.