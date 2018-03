Des visuels de la PS4 Collector's Edition Levianthan Gray sont disponibles.Perso, je trouve la console vraiment très belle, mais pourquoi la manette est aussi dégueulasseLa boite Française ne sera pas la même qu'aux US.La console est trop belleMais pourquoi avoir fait une manette aussi moche ????Pour le moment, pas de prix pour cette PS4 Pro Leviathan Gray mais nul doute qu'elle coutera environ 449€Elle sera disponible le 20 Avril en même temps que le jeu.Exclu Micromania ??Bon, il faudra choisir entre la God of War et la future Spider-Man. Car je ne vois pas Sony, ne pas sortir une PS4 Pro Spider-Man

posted the 03/06/2018 at 05:33 PM by leblogdeshacka