ENFIN!!! c'est officiel state of decay 2 sortira donc le 22 mai au petit prix de 30$ pour la version standard et 50$ pour la utlimate edition qui contiendra les 2 jeux SOD 1 et SOD 2 ainsi que les futur dlc:



Ultimate Edition will include early access to State of Decay 2 on May 22 and a free Xbox One copy of State of Decay: Year One Survival Edition as well as the Independence Pack and Daybreak Pack DLCs, which will be released at a TBD date.



il sera aussi jouable ce mois ci a la PAX est le 05 avril (donc video de gameplaya prevoir).

State of Decay 2 will also be playable on the show floor at PAX East later this month in Boston



edit: ah bah non ce sera encore plus tot que ca apparement des demain a le reveal du gameplay !!