Certains aspects de cette présentation font référence à un système ou à une méthode qui procure la rétrocompatibilité à des applications/titres conçus pour de plus vieilles versions d'un système informatique. [...]



Il est fréquent qu'un ensemble d'applications soit créé pour un système informatique comme une console de jeu ou un smartphone. Et lorsqu'une variation ou une version plus avancée de ce système informatique est commercialisée, il est désirable que les applications de l'ancien appareil tourne parfaitement sur la nouvelle machine sans décompilation ou modification prenant en compte les propriétés du nouvel appareil. Cet aspect du nouvel appareil, contenu dans son architecture hardware, son firmware et son système d'exploitation, est souvent décrit comme étant la "rétrocompatibilité."



La rétrocompatibilité est souvent atteinte via la compatibilité binaire, qui permet au nouvel appareil d'exécuter des programmes créés pour l'ancien appareil. En revanche, lorsque le comportement en temps réel d'une catégorie d'appareil est essentiel à leur opération, comme c'est le cas avec les consoles de jeu ou les smartphones, des différences significatives en matière de rapidité d'opération d'un nouvel appareil peut l'empêcher d'être rétrocompatible avec un ancien appareil. Si le nouvel appareil a de moins bonnes performances que l'ancien appareil, des problèmes empêchant la rétrocompatibilité peuvent survenir. Ce qui est également vrai lorsque le nouvel appareil a de meilleures performances, ou des caractéristiques de performance différentes, de celles de l'ancien appareil.

Créé par Cerny.Une consultation de la base de données de l'United States Patent and Trademark Office (USPTO), montre que SIE America a déposé le 13 février un nouveau brevet.