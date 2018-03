Hello mina sangenki?hier soir comme le rendez vous biohazard 6 n'est pas fait !!J'ai eu une petite idee.. comme celade faire cette petite video en deux parties sur mon top de mes jeux preferes PS4 et remaster de 2015 a 2018. enfin tous les jeux que j'ai tous fini au mois une fois pour la plupart !!en vracil ya du Final Fantasy, Kingdom hearts, Metal gear solid, Blood borne, Dead or alive et evidement du Biohazard,mais aussi des grosses surprises !! a vous de voir ?repondez moi et donnez vos commentaires ici ou sur youtube ,merci d'avancea bientotmatanerafael Bce matin lever tot !! power up!!2015年から2018年までの俺のプレゼンテーション4好きなゲ-ム、リマスター版も付きです日本語版おはようございます 皆さんげんきそうかな??昨日の配信ライブ友達一緒にしなかったよその代わりにいい考えしたよこうなにと別な動画ビデオを撮影するプレゼンテーション4の中で一番好きゲームトップするとねそれでもリマスター版も付き2015年から2018年までのゲ-ム一度クリアしたですたとえばゲ-ムタップはファイナルファンタジーシリーズ、キングダムハーツシリーズ、メタルギアソリッドシリーズ、デッドオアアライブシリーズ して勿論バイオハザードシリーズでも中にタップは驚きことゲ-ムあるですけれども良かったらここでメッセージしてくださいそれでもユ-チュバでもいいですありがとうございます。また今度ラファエルBより今朝の早めに起きました バイオハザード最高Video selection jeux Playstation 4Video selection] jeux Playstation 4 remaster Hd etcles photos c'est ici(c)Nolife,gamekyo,gamekyu,gamekiki,gamebio,gamelive,gameone,gameblog,gamekoko(c)playstation,sony computer,Capcom,square enix,koei tecmo, japan studio,sega, atlus