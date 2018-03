L'editeur indé Badland Games, connu pour avoir dernièrement édité en edition physique Axiom Verge, Velocity 2X, The Sexy Brutal ou encore Anima: Gate of Memories, sortira le 29 Mai le Rogue-like spatial Everspace dans une edition nommée Galactic Edition incluant le jeu complet, un manuel, une OST et l’extension pour environs 40 euros.