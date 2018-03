Salut à tous j'aimerais quelques petits conseils car j'ai comme projet d'investir dans une tv 4k.Je pensais à ce modèle TV Panasonic TX-65EZ950E qui apparement est le must à tous les niveau..ce serait surtout pour jouer à la xbox one x que j’achèterais en même temps. Ma question est faut il attendre encore un peu voir fin de l'année pour voir son prix baissé ou avoir un modèle supérieur en qualité...merci

posted the 03/06/2018 at 01:38 PM by neil