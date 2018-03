Hello tout le monde!Comme demandé dans le titre, j'aimerais savoir, pour les fans de la série :Pour ma part, je pense (pour les 12 raisons si dessous) qu'il s'agit deUp : je rajoute aussi l'arc Water Seven qui qui pour moi (comme pour beaucoup) est indisiociale de Enies Lobby!

Who likes this ?

posted the 03/06/2018 at 12:35 PM by furtifdor