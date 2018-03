Il est possible dès aujourd'hui de payer avec les points Or sur l'eShop Nintendo.Comment obtenir les points.- 5% du montant du jeu ou dlc en points Or.- Acheter des jeux et DLCs sur Switch, possibilité de gagner des points Or avec la Wii U et 3DS en ayant un compte associer au Nintendo network, les points sont automatiquement associés au compte.- Les points Or des jeux achetés sur les stores étrangers ne sont plus comptabilisés et sont d'ores et déjà effacés de votre liste de points.- Les codes de téléchargement de jeu fonctionnent de la même manière que si vous achetez directement le jeu sur l'eShop.- 1% du montant d'un jeu boîte en points Or (le prix eShop est la référence pour le prix du jeu boîte).- Seuls les jeux Switch sont comptabilisés, vous devez les enregistrer manuellement dans les options de la vignette du jeu sur la console Switch.- Vous avez 2 ans à compter de la date de sortie du jeu pour enregistrer les points (pour l'Europe et l'Afrique du Sud).Les points Or ne sont valables que 1 an après avoir été enregistrés.Voilà, c'est (très) peu, mais bon, c'est mieux que rien.