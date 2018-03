Voici une Information concernant entre autresles jeux Kirby Star Allies et Metal Gear Survive :Famitsu a testé les jeux suivants :- Attack on Titan 2 (Ps4, Nintendo Switch, PsVita) – 9/9/9/9 [36/40]- Kirby : Star Allies (Nintendo Switch) – 8/9/9/9 [35/40]- Metal Gear Survive (Ps4) – 8/9/9/8 [34/40]- Flowers : Le Volume sur Hiver (PsVita) – 8/9/9/7 [33/40]- Detention (Nintendo Switch) – 7/8/9/8 [32/40]- Fe (Ps4, Nintendo Switch, PC) – 7/8/8/9 [32/40]- Future Card Buddyfight : Tanjou! Oretachi no Saikyou Body! (3DS) – 8/8/8/8 [32/40]- Winning Post 8 2018 (Ps4, Nintendo Switch, PsVita) – 8/8/8/8 [32/40]- Gal Gun 2 (Ps4, Nintendo Switch) – 8/8/7/8 [31/40]- The Silver 2425 (Ps4) – 8/7/9/7 [31/40]- Wan Nyan Doubutsu Byouin Pet no Oisha-san ni Narou! (3DS) – 8/7/7/7 [29/40]- Dear My Abyss (Nintendo Switch ) – 7/8/7/6 [28/40]- Minecraft Story Mode : Season Two (Ps4) – 7/7/7/7 [28/40]- Link-a-Pix Color (3DS) – 7/7/8/6 [28/40]- EarthLock (Ps4, Nintendo Switch) – 7/7/6/7 [27/40]- Kyogeki Quartet Fighters (Nintendo Switch) – 7/6/7/6 [26/40]Kirby : Star Allies a donc un point de plus que Metal Gear Survive, qui s'en sort finalement très bien...Source : https://gematsu.com/2018/03/famitsu-review-scores-issue-1527