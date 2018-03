Qui n'a jamais joué a Action ou Vérité étant enfant ? Heureusement, pour nous, la finalité du jeu ne fut pas la même que celle du film.Le film me fait un peu penser à un Destination Finale, donc pourquoi pas!!Un simple jeu innocent d’Actions ou Vérités entre amis se transforme en cauchemar sanglant quand quelqu’un –ou quelque chose –commence à punir ceux qui mentent –ou refusent de jouer.Petite fiche technique (dispo sur Youtube)Distribution:Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, Hayden Szeto, Landon Liboiron, Sophia Taylor Ali, Nolan Gerard FunkRéalisé par : Jeff WadlowUn scenario de : Michael Reisz, Jillian Jacobs, Chris Roach et Jeff WadlowUne histoire de : Michael ReiszProduit par : Jason BlumLe film sera en salle le 2 MaiUn remake du film Russe Truth or Dare ?

posted the 03/06/2018 at 09:48 AM by leblogdeshacka