Voila le 2eme roman qui conclut la veritable histoire d’Itachi.Ecris par Masashi kishimoto et Takashi Yano on en apprends plus sur Itachi son passé, son nindo , a posséder si vous aimez lire et aimer le personnage qu’est Itachi Uchiha.Il y a plein d’autres roman sortis apres le dernier tome de Naruto sur d’autre perso si cela vous interesse