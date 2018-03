Jeux Video

Pas une blague.Bon concernant la véracité de la source, c'est la même qui a leaké des trucs sur Dark Souls 3 qui se sont avérés vrais.Mais ils ont aussi dit que Microsoft était intéressé pour reprendre à l'époque le chantier Silent Hills après "l'annulation" (encore que ce fut peut-être à l'esprit de MS avant de lâcher l'affaire).Donc l'information, c'est que GTA VI proposerait deux territoires : Vice City et une zone en Amérique du Sud.Perso, sans chercher à prouver quoi que ce soit sur la source, l'information ne serait pas si surprenante vu que :1) Rockstar a longtemps fantasmé un épisode avec plusieurs territoires, mais c'était impossible à faire sur les précédentes génération.2) Il me semble que c'est Zelnick qui espérait un jour un GTA où il serait possible d'avoir plusieurs zones qu'on rejoindrait en prenant un avion.3) Les mecs étant visiblement plus très chaud à sortir de l'Amérique, et vu qu'on voit mal un GTA VI avec ENCORE Liberty City, il serait probable que l'heure soit au retour de Vice City.Je rappelle en passant que Leslie Benzies (parti de chez Rockstar depuis) avait déjà confirmé en 2015 que le chantier GTA VI était en cours.