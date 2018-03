SEGA World Drivers Championship est pour mémoire un jeu sous licence Super GT. Il propose notamment 45 voitures des catégories GT 300 et GT 500. Il tire par ailleurs parti de l'Unreal Engine 4. Il peut se jouer jusqu'à 10 personnes et la borne est quasiment la même que celle d'Initial D Arcade Stage Zero.

