Et encore y'en a pleins d'autres bon son !

petit chef-d’œuvre

NO SPOILAlors voilà j'ai fini le jeux avec plus de 110h, sans l'avoir fini à 100%, il me manque 3 lames rares, et que dire au bout de ces 110h ? et bien j'ai été agréablement surpris !J'ai complétement adoré, on peut lui reproché son cara design japan kikou sexiste ( que j'adore) , ses graphismes mal optimisé ( surtout en portable mais on s'en fou la switch c'est une console de salon de base, bref xD ) mais son histoire, son univers, sa musique font que j'ai été complétement enchanté, et pour moi c'est plutôt rare, la dernière fois c'était avec... Zelda BOTW ( même si j'ai été un peu déçu par celui-ci ) et The witcher 3Son gameplay est plutôt difficile à saisir au début, il faut s’accroché ( combo etc... ) mais après c'est un plaisir de fou, pareil pour les menus et les objets très brouillons faut s'accroché, mais la mise à jour pour la map à fortement fait du bien au titre.Pour finir je vais attendre la fin de l'année et me prendre le saison pass pour me refaire le jeux en new game+ , avec la nouvelle histoire, plus peut être quelques futur correction/amélioration ( le menu ? ).Bref pour moi c'est unqui demande quand même un minimum d'investissement personnel, je vous le conseil