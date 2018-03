Voici la conclusion du test de JeuxActu :Autant le dire tout de suite, Metal Gear Survive est loin d’être la catastrophe à laquelle on pouvait s’attendre. Si le titre n’a rien à voir avec un Metal Gear classique, il possède pourtant quelques atouts qui pourront satisfaire les joueurs amateurs de survie. L’histoire n’est pas si anecdotique que ça et on prend du plaisir à suivre le déroulement des événements. Néanmoins, le jeu est handicapé par son côté répétitif. En effet, les missions s’enchaînent et se ressemblent toutes, y compris en multijoueur, alors que la faim et la soif demandent de partir régulièrement à la recherches de consommables. Par ailleurs, on reste quand même dubitatif quant au choix de lier solo et multi. Vous pouvez bien sûr profiter du jeu dans son intégralité en étant seul, mais jouer en multi reste quand même beaucoup plus intéressant en terme de progression. Du coup, si vous souhaitez avancer à une cadence convenable, vous serez obligés de jouer en ligne ou d’acheter des boosts qui vous permettent de gagner des niveaux plus rapidement. Si l’on passe outre ces aspects négatifs, Metal Gear Survive peut se montrer par moments addictif, et la possibilité de créer des tonnes d’armes et de pièges rend le tout beaucoup plus fun.Les + :-Un scénario intéressant-L'aspect survie qui évolue au fil du jeu-Une gestion de la base très poussée-La possibilité de crafter des tonnes et des tonnes d'objets-Un monde assez vaste à explorerLes - :-Notre personnage qui a faim et soif en permanence-La récolte d'objets peut devenir rébarbative...-...tout comme les combats-La nécessité de jouer en multi pour progresser plus vite en solo-La mer de Cendres qui rend les décors très moches-Payer pour bénéficier d'un slot de sauvegarde, un scandaleNote : 13/20Le test complet ici :