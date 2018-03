Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :Sur certains Playstation Store, le Final Fantasy XV Royal Pack commence à être lister, permettant de voir le contenu de celui-ci, ainsi que son prix. En Nouvelle-Zélande, il faut compter 23,95 dollars et 22,95 dollars en Australie. Il est donc possible que chez nous, ce Pack soit vendu plus de 20 euros, comme initialement annoncé...Source : https://www.resetera.com/threads/final-fantasy-xv-royal-edition-announced-first-person-mode-new-vehicles-and-more-read-op.16713/page-35#post-5199942