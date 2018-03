Le jeu The Coma: Recut aura droit à une version boite sur PSVita et Switch le 17 Mai.Pour le moment, seule la version Switch est disponible en préco pour 29.99€.Le directeur général de Digerati, Nick Alfieri, a d'ailleurs commenté cette annonce :« Nous avions anticipé la possibilité de proposer aux fans une copie physique de The Coma : Recut pour la PS Vita et la Nintendo Switch. Grâce à Merge Games, nous pouvons enfin tenir cette promesse et la qualité de leur travail parle d'elle-même ! »Le directeur général de Merge Games, Luke Keighran :« Merge Games est ravi de travailler avec Digerati. Je suis confiant quant au fait de proposer une version en boîte de The Coma : Recut soir quelque chose d'enthousiasmant pour les fans. »Le jeu sera traduit en FrançaisJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens The Coma: Recut 29.99€ Slain: Back from Hell pour Nintendo Switch 29.90€ Kirby: Star Allies 45.99€ The Longest Five Minutes 34.99€ Moonlighter 35€ Rick and Morty: Virtual Rick-Ality 34.99€