Je voulais changé un peu de style de jeu et du coup, j'avais vu une belle offre , le jeu m'a coûté 20euros.Odin sphère est un jeu A-rpg en 2D développer par une marque de sucre vanillé Vanillaware.J'avais été déçu de Dragon Crown mais le remake de Odin Sphère m'a donné satisfaction.Pour alors pour commencer les graphismes sont jolies , c'est propre. J'ai adoré le monde du château, je trouve que c'est le plus réussi des autres mondes.Le jeu possède une histoire sympa avec un épilogue de folie quand on termine les 5 personnages, c'est agréable à suivre. En autre, l'histoire raconte l'avènement de la fin du monde et de son empêchement. Vos choix à la fin seront déterminant pour la fin, il vous faudra réalisé la prophétie annoncée et mettre les bons guerriers sur les boss sinon c'est la bad end. Ils ont fait du bon boulot, selon les choix des personnages, le dialogue change.Le point du jeu , c'est le gameplay. Le gameplay est fluide sans bavure. Tout les personnages possèdent leur propre skill, du coup ça donne de la diversité sans doute la chose la plus important du jeu sinon on se ferait un peu chier. Le système de compétence et de skill est classique. Pour augmenter vos compétences , il suffit juste de level up, pour monter vos skills , il vous faudra du phozon. Certains skill sont caché dans les donjons. Les donjons sont classe , les boss aussi.Par contre, vu qu'on suit les périples de chaque personnages dans le temps, on se retape les mêmes boss et les mêmes donjons. J'aurais bien voulu avoir quelque donjon unique à chaque personnage. Il y'a que Mercedes qui a le droit à deux phases inédits dans son gameplay , deux combats de boss façon Shoot.Mise à part ça , ça reste fun et agréablePour la durée de vie , 32h minimum et pour le platine sans doute 35h à peu près.[url]Musique[/url]La musique colle bien au jeu, ça fait le boulot.J'aurais voulu quand même quelque musique épique contre les boss.- Une histoire sympa à suivre- Un bon gameplay- Une jolie DA- La répétition des mêmes boss et donjon.