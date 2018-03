Durant les Oscars, Disney à dévoilé un premier teaser de la suite de Mary Poppins, intitulé Le retour de Mary Poppins. Le film ne sera pas un reboot, ni même un remake, mais bien une suite.Au casting, nous retrouverons, Emily Blunt, Mery Streep, Colin Firth, Julie Walters, Ben Whishaw et d'Emily Mortimer.Le film est réalisé par Rob Marshall (Chicago, Into the Woods).L'histoire se déroulera bien des années après le premier épisode, alors que Michael et Jane sont désormais adultes. Le premier vit avec ses trois enfants et une gouvernante. Il perd l'un de ses proches, faisant mystérieusement apparaître la célèbre nounou. Pour aider la famille Banks, Mary Poppins va pouvoir compter sur l'aide de Jack, son ami allumeur de réverbères, jamais avare en humour.