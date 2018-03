Hello !J'imagine que la majorité d'entre vous a déjà touché aux tous premiers Pokémon, à savoir les version Rouge et Bleu pour nous autres occidentaux. Aujourd'hui notre rédacteur LD4K4 a souhaité revenir d'une façon un peu particulière sur cette version rouge qui a bercée sont enfance.Au programme une version Hack de Pokémon Rouge, avec une gestion aléatoire des apparitions de Pokémon allant jusqu'à XY, et d'autres petites surprises.Bon visionnage, et merci comme toujours de votre attention