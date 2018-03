Voici une Information autour du jeu Project Octopath Traveler :Amazon.com liste le jeu pour le 17 août prochain. En Occident, le jeu sera édité par Nintendo, et tous les jeux édités par Nintendo, que ça soit les jeux first-party ou ceux des éditeurs-tiers, sortent un vendredi en Occident, donc il est possible que ça soit la bonne date...Source : https://www.resetera.com/threads/amazon-lists-octopath-traveler-august-17th.27318/

posted the 03/05/2018 at 07:28 AM by link49