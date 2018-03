Actu

Bonjour ou bonsoir à tous



Recémment quelqu’un a lancé une pétition pour que Sea of Thieves soit porté sur PlayStation 4 et j’ai un problème avec cela : Presque tous les possesseurs de Ps4 disent que la XboOne a peu voir aucune exclusivité et maintenant ils veulent que Sea of Thieves qui est une exclu console de XboxOne soit porté sur Ps4 ! C’est totalement contradictoire à ce qu’ils disent.

Je me suis donc fait la réflexion : Si Sea Of Thieves doit être porté sur une console autant que ce soit la Nintendo Switch ! Réfléchissez,être un pirate partout n’est-ce pas excellent ? Moi je suis sûr que oui !



C’est pourquoi je vous invite à signer cette pétition pour que cette merveille de jeu qu’est Sea Of Thieves ne soit pas porté sur Ps4 mais sur Nintendo Switch ! J’espère que Rare verra et prendra en compte cette pétition mais ce ne sera possibles que grâce à vous !

Ce matin en consultant mes mails je suis tombé avec surprise sur un courrier de change.org me demandant de signer une pétition pour que Sea of Thieves soit porté sur nintendo Switch. Le descriptif de la pétition est en Français, voici ce qu'il dit:Au moment où j'écris la pétition à récoltée 40 signatures.Ce qui semble être parti d'une blague (l'auteur de la pétition espérait récolter maximum 8 signatures) a le mérite de poser 2 réflexions: les fanboys se plaignent ils vraiment des problèmes d'une console (ici le manque d'exclu) ou est ce juste pour le plaisir de la basher? et si sea of thieves devait sortir sur une autre console vaudrait il mieux qu'il sorte sur PS4 ou sur Nintendo Switch?Pour m'amuser je me suis posé la question et effectivement, si Microsoft devait choisir une autre console pour son jeu de pirates (ce qui n'arrivera sans doutes pas), je pense que la switch serait, pour le coup, un choix plus pertinent.Et vous? vous en pensez quoi?