Voici mon Avis sur la Démo du jeu Hokuto ga Gotoku :La Démo n'étant pas disponible chez nous, je n'y ai pas joué en anglais, donc j'ai absolument rien compris au niveau des menus et des dialogues.Niveau graphique, le jeu a un certain charme, tout comme son personnage principal, lui aussi assez charismatique.Le Héros se déplace aisément, par contre, au niveau de la caméra, les axes étant inversés, ce n'est pas très pratique, même si je ne sais pas s'il est possible de modifier ça.Au niveau des combats, même si la violence se fait ressentir, certains finish sont juste horribles et très mal faits.Le combat contre le boss est lui très bien mis en scène, même si assez facile au final.Enfin, la conduite des véhicules est agréable, avec un petit côté Mad Max. Je trouve globalement que c'est un bon jeu, mais il manque un petit quelque chose pour me pousser à l'achat.Bref, contrairement au jeu Yakuza 6, si Sega ne le traduit pas, je ferais l'impasse dessus...Source : member15179.html