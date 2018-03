Bonjour à tous, Je viens d acheter bayonetta 1 et 2, je vais bientôt finir le premier bayonetta avec la manette traditionnelle. Ma question est la suivante: Faut il que je possède la manette pro pour faire bayonetta 2 ? Est ce que celle ci rend la maniabilité beaucoup plus confortable? Est elle indispensable?

posted the 03/04/2018 at 09:15 PM by link08