Bonsoir à tous,



J'avais acheté Bayonetta 1 à sa sortie sur Xbox 360. Je n'étais pas du tout rentré dans le jeu : son histoire, sa DA et son millième degré m'avaient laissé sur la touche...



J'ai profité de la sortie du 2 (avec le premier offert) sur Switch pour lui donner une seconde chance... et quelle surprise !!! Je crois que le fait de vieillir un peu (9 ans après) m'a permis d'apprécié le jeu à sa juste valeur ! J'ai donc terminé les deux épisodes en 10 jours, pour dire à quel point je n'ai pu lâcher la manette.



Je trouve le système d'esquive génial, les combats et la mise en scène incroyables et le défi est à la hauteur.



En bref, un vrai coup de coeur, j'attend maintenant le 3 avec impatience.



Je ne m'étais pas autant éclaté sur un jeu depuis longtemps, avec une vraie sensation de puissance dès qu'on commence à intégrer les mécaniques du jeu. Une mise en scène de bourrin pour un gameplay assez fin, l'équilibre est parfait !



Bon dimanche à tous !