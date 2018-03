Voici mon Avis sur la Démo du jeu Yakuza 6 :Graphiquement, le jeu est juste magnifique, surtout au niveau des visages et de certains décors.La maniabilité est parfaite et les déplacements du personnage principal, toujours aussi charismatique, sont fluides, même si les combats sont parfois un peu brouillons.L'histoire, même si le début se résume à beaucoup de parlante, a l'air plus mature.Le fait de pouvoir sauvegarder partout grâce à son portable est une bonne idée, ajoutant un côté encore plus moderne au titre.Son seul "défaut" reste que le jeu est sous-titré intégralement en anglais, et que ça n'aide pas je trouve à tout comprendre. Du coup, ça gâche un peu l'immersion.Les mini-jeux, comme le karaoké et la salle de musculation, sont sympatiques, et permettent de booster son personnage.Tout comme Yakuza 0 et Yakuza Kiwami, je le prendrais, même si j'avoues que des sous-titres en français n'auraient pas été du luxe...Source : member15179.html