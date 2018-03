(70 musiciens / 20 minutes)

Puissance Nintendo

FamilyJules est un jeune homme passionné par deux choses. Devinez quoi… Dans le mille : la série de jeux Mario et la musique. Il n’en est pas à sa première reprise musicale des thèmes iconiques de Mario. Mais cette fois-ci, il va se faire un peu aider.Grâce à leurs passions communes, FamilyJules s’est fait de nombreux ami(e)s musicien(ne)s que ce soit en vrai ou via YouTube. En les contactant tous ensemble, il a entrepris de réaliser un très grand medley reprenant dans un ordre (quasi) chronologique les plus grands thèmes musicaux des jeux Mario (ce qui comprend le dernier Mario Odyssey).