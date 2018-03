Pour la petite anecdote c'était pour halloween 2017. Etant à la bourre et n'ayant pas pu trouver le costume que je voulais j'suis allé dans une petite boutique voir ce qu'il proposait. J'ai trouvé ce masque, et jm'étais habillé tout de noir. Tout l'monde flippait ! Hahah ! Même une des serveuses au bar a bloqué quand j'lui ai parlé. Parce que ce masque te rend absolument inexpressif ! Comme quoi, pas besoin de costume mirobolant.



Et ce masque m'a inspiré cette compo et j'en ai fais une vidéo. Check