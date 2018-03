Voici une Information autour entre autres des jeux Secret of Mana Remake et Bayonetta 1 + 2 :PAYDAY 2 sur Switch est le jeu qui s’en sort le plus mal ce mois-ci.Il est suivi de près par Secret of Mana Remake.Lui-même suivi de près par Metal Gear Survive.Dynasty Warriors 9 fait un peu mieux, même si ce n’est pas folichon.Kingdom Come Delivrance s’en sort mieux.Dragon Quest Builders s'en sort très bien.La médaille d’argent revient au premier Bayonetta sur Nintendo Switch et à Moss.Et la médaille d’or revient à sa suite, également sur Nintendo Switch…Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/secret-of-mana