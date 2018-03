J'ai beau ne pas être le plus grand fan des remakes/reboot à gogo, il n'empêche qu'une bonne nouvelle interprétation des fois, c'est quand même cool à voir.Cela permet de voir un univers connu sous un nouvel angle, et quand c'est aussi réussi que Bates Motel, vis à vis du Psycho(se) d'Hitchcock, je ne peux que m'en réjouir.Enfin, je dis ça mais, remake ou pas, peu importe au final, ce que j'aime surtout, ce sont les bonnes séries, avec des personnages attachants, des intrigues bien construites et tout le tralala.Je viens tout récemment d'atteindre la conclusion de Bates Motel donc, après 5 saisons toutes plus ou moins bonnes. Et je ne peux du coup que la recommander à ceux qui seraient également un peu retardataires.On reprend l'univers de Psycho(se), on repart de zéro (donc niveau crhonologie on démarre bien avant les évènements relaté dans le fameux film, mais pour autant ça me gêne de voir appelée ça une préquelle, parce que c'est pas vraiment le cas) et on voit petit à petit les personnages évoluer, notamment le fils et la mère Bates, Norman et Norma.Et si ce sont loin d'être les seuls personnages intéressants, ces deux-là sont vraiment l'attraction principale de la série.A l'instar d'un Walter White, il est extrêmement interessant de voir Norman Bates évoluer au fil des saisons. Le voir essayer de gérer ses troubles mentaux, et sa mère tenter de protéger son fils du monde et vice-versa.Les deux acteurs les incarnant, Freddie Highmore et Vera Farmiga étant d'un niveau assez incroyable. Passant parfois du rire aux larmes à la colère en l'espace de quelques secondes. Y'a du talent là ou je m'y connais pas.Cette étrange relation mère-fils est tellement divertissante qu'elle pourrait être la seule intrigue de la série que ça me dérangerait pas une seule seconde xDQuoiqu'il en soit voilà, coup de coeur, je recommande, toussa toussa les 4 premières saisons sont sur Netflix, go sans hésiter