Microsoft propose de gagner une XBOX One X Scorpio Edition 24 Carats à gagner.Pour participer, il suffit juste de gagner le maximum de Succès dans les jeux du XBOX Game Pass.A la fin du mois, le pays qui aura remporter le plus de Succès l'emportera.Après, il faudra avoir une énorme chance, car ça ce jouera aux tirages au sort.

posted the 03/04/2018 at 12:32 PM by leblogdeshacka