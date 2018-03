Show Pre-Conference

Concrete Genie, Guacamelee 2, Spelunky 2

Medievil

Halo 6

Gears Of War 5

Forza Horizon 4

Fable IV

Ori & The Will Of The Wisps

Banjo

The Last Night

Belows

Hello Gamekyo,Nous sommes à 3 mois de l'E3 2018 et nous pouvons faire des prédictions vraiment faciles !Avant de commencer nous pouvons déjà dire que les joueurs ont gagné et que ce sera un E3 magnifique en terme de jeux !Capcom présenteront DMC V et RE2 Remake. Spiderman, Dreams et Days Gone auront un trailer cinématique/gameplay et leurs dates de sortie annoncés. TLOU2, Death Stranding et Ghost Of Tsushima se montrerons à travers une vidéo de gameplay avec un vague 2019. Activision seront là avec le COD 2018, Spyro Trilogy HD et le crash pour 2019 qui selon moi sera Crash Team Racing. Sly Cooper sera un reboot de la licence sur PS4 et accompagnera la série TV sans pour autant être liée à elle de manière forcée. Et enfin il y aura un trailer pour le prochain From Software + un gros jeu de Japan Studio.North West Studio présenterons un jeu VR avec une DA style ghibli, SupermassiveGame feront un gros jeu VR... Japan Studio et London Studio annonceront encore un jeu VR.Et on en verra d'avantage suretPremier trailer cinématique + gameplay pourTeaser CG deTrailer de Gameplay pourTeaser CG deGameplay + date pourUnremake HD pour les 20 ans façon Crash Bandicoot.Gameplay + date pourGameplay + date pourDu DLC pour Sea Of Thieves, Crackdown 3, Minecraft et PUBG.Metroid Prime 4Bayonetta 3Pikmin 4PokémonYoshiNo more HeroesAnimal CrossingLuigi's Mansion 3Fire EmblemOctopath TravelerPortages de Mario Maker, Smash Bros, etc...+ Des Amiibo Luigi, Wario, Pokémon, Pikmin, etc...Kingdom Hearts IIIFinal Fantasy VII RemakeDragon Quest XIThe AvengersTomb Raider 2019Left AliveOctopath TravelerDu DLC pour FFXV et FFXIV + Des jeux mobilesPersonnellement j'espère vraiment l'annonce d'un nouveau Ratchet & Clank, Bloodborne II, Wild et du gameplay pour Monkey King Hero Is Back mais je peux rêver pour les deux derniers