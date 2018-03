Dragon Ball Z Super GT

Les limites super surpassées ! L'Ultra Instinct maîtrisé !!

Pas d'épisode la semaine prochaine

Incapable de s'opposer à Jiren, Goku est sur le point de se faire sortir quand il s'éveille à l'Ultra Instinct pour la troisième fois. Bien que Goku esquive les attaques de Jiren et frappe un grand coup, Jiren résiste. Jiren frappe fort et rapidement, ce qui est beaucoup trop pour que même Goku en Ultra Instinct puisse esquiver. Les deux enchaînent une bataille plus ou moins équilibrée. La pression des deux attaques fait que l'arène s'effrite de plus en plus. Des fissures commencent même à se former dans les sièges des spectateurs où les dieux sont assis. Alors que cette bataille continue, Jiren commence enfin à perdre son sang froid, et il élève son ki encore plus pour frapper Goku avec un coup de pleine puissance. Cependant, le ki de Goku ne baisse pas, mais au contraire augmente...?! (Traduction DB-Z.com)