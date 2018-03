Il aura fallu 10 ans de développement à D-Pad Studio pour finaliser Owlboy et je peux de suite vous dire que je trouve le résultat stupéfiant. Owlboy est donc un jeu d’aventure en 2D, offrant un scrolling de type horizontale, le tout au rendu graphique de qualité. En effet, le studio a opté pour un style pixel art de très bonne facture, aux décors somptueux et aux mécaniques de jeu variées. J’ai moi-même été conquis par Owlboy et ce pour de nombreuses raisons que je compte bien partager avec vous.Je vous propose ici un condensé de mon test que vous pouvez découvrir en intégrale sur mon blog perso accompagné de plusieurs vidéos de gameplay et d'une quarantaine d'images :Alors Owlboy nous conte l’histoire d’un jeune hibou, appelé Otus, qui a du mal à vivre parmi les siens à Vellie. En plus d’être muet, Otus est aussi un sacré froussard et l’arrivée de pirates du ciel ne va pas arranger les choses. Ces derniers, sous les ordres de Molstrom, leur capitaine, attaquent alors le pays allant même jusqu’à réduire en cendre Avent, la capitale ! Notre jeune Otus va alors prendre la décision de tenter tant bien que mal à combattre ces pirates, épaulé de son meilleur pote Geddy. Leur périple ne fait alors que commencer, les voilà qu’ils s’envolent vers les cieux se préparant à vivre toutes sortes d’aventures et de rencontres, malgré les nombreux ennemis qui les attendent le long des ruines.Owlboy vous embarquera dans une aventure passionnante, au scénario bien ficelé disposant même de rebondissements intéressants. Le jeu démarre doucement, histoire de placer son intrigue autour d’Otus, des pirates et de cette fameuse attaque envers la capitale. L’histoire m’a beaucoup plu car elle dévoile certains événements du passé et du présent assez intéressants. On ne s’attend pas forcément à découvrir telle ou telle situation, voire même des tragédies. Tout comme la fin du jeu. Je ne m’attendais pas du tout à une telle chute, le dernier passage a d’ailleurs été pour moi assez surprenant, émouvant même. Mais l’émotion n’apparaît pas qu’en toute fin. À plusieurs endroits dans le jeu, notre cher Otus ne sera pas au bout de ses peines, lui qui manque cruellement d’assurance, sans compter que les autres habitants de son village ne croient pas en lui… Il va l’avoir dur mais il se montre téméraire et fera face au danger quoi qu’il en coûte. D’autant que de nombreuses énigmes attendent nos amis.Mais Owlboy a bien plus à proposer, ce n’est pas un simple jeu d’aventure. Loin de là... En effet, on écope de nombreuses phases d’infiltration, à d’autres endroits on a le feu aux fesses lors d’un passage avec de la lave dont le niveau ne cesse d’augmenter, puis on assiste à des phases de shoot, et j’en passe… On ajoute à cela des dialogues et autres scènes drôles entre personnages et le tour est joué !Parlons un peu du gameplay qui lui aussi offre une grande diversité ! On incarne donc de base Otus, qui peut, en plus de voler, attaquer de lui-même en tourbillonnant mais les attaques les plus utiles seront celle de ses compagnons de route. Ils sont 3 au total, mais seul Geddy est disponible au début, les 2 autres vous rejoindront à un certain moment de l’histoire. Chacun d’eux dispose d’une capacité qui lui est propre et qui permettra à Otus d’avancer dans l’histoire. Geddy est équipé d’un pistolet, Alponse dispose d’une grosse arme à feu qui peut aussi brûler les feuillages, quant à Twig il peut tisser des toiles et envoyer des boules de toiles, bloquant ainsi ses ennemis. Chacune de ses aptitudes peut aussi être utilisée de bien des manières comme sur des objets afin de les transporter, ou d’allumer des torches… À vous de les utiliser à bon escient, et ce même face au boss. Je peux dire que les mécaniques de jeu sont ici diverses et apportent une certaine dynamique au jeu.Owlboy propose un rendu graphique en pixel art, et il faut bien avouer que le travail est de très bonne facture. Les décors sont très variés et bien colorés, l’univers qui nous est offert est vraiment travaillé. On assiste même à des passages de jour vers la nuit et inversement. Ce n’est là pas un simple détail, mais cet effet est ici des plus appréciés et rend très bien à l’écran comme en version portable. Je n’ai pas réellement constaté d'ailleurs de ralentissements sauf contre le boss aux allures de « verre de terre mécanique » ! Et en parlant de boss, le jeune Otus va en affronter une bonne paire et de toutes tailles qui plus est, ainsi que de nombreux ennemis eux aussi très variés. Le char design de ce jeu est vraiment appréciable et on en dira tant en ce qui concerne les mélodies qui vous accompagnent le long de votre aventure. J’ai vraiment apprécié la bande son, elle est captivante, douce tout en étant intense lors des phases plus dynamiques. C’est du tout bon !Toutefois, je dirai qu’il manque 2 choses dans Owlboy pour l’apprécier encore plus. Il aurait été judicieux d’intégrer un système de carte, avec le détail des villes par exemple et j’aurais aimé pouvoir profiter des vibrations HD. Je prends exemple pour ce dernier point cité qu’il aurait été plus immersif lors des battements d’ailes, d'attaques tourbillonnantes ou face à certains boss.Tout n’est pas rose dans cette aventure, des rebondissements sont de mises et non des moindres. On ajoute à cela un final surprenant ! Vraiment, je ne m’attendais pas à être surpris à ce point. En plus de cela, le jeu est intégralement en français et la traduction de qualité. Personnellement, je me suis vraiment bien amusé et pris un grand plaisir à jouer à Owlboy, je ne peux que vous conseiller de découvrir ce jeu déjà disponible sur l'eShop sur Nintendo Switch et dès le 29 mai 2018 en version physique !